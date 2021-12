Pelea en el centro de Carlos Paz entre vendedor ambulante y comerciante

La policía de Córdoba debió intervenir en una pelea que ocurrió esta tarde en las calles céntricas General Paz y Juan B. Justo. Allí un vendedor de plantas discutió con una mujer y luego terminó a las trompadas con un comerciante de una casa de comidas de esa zona.

Una testigo aseguró que el vendedor venía desde hacía una cuadra discutiendo con una familia a la que le ofreció plantas. Al decirle que no, comenzó a insultarlos diciendo "porteños tenían que ser" y luego empujó a la mujer quien aseguró recién había salido de una operación grande y temió por su salud. El marido reaccionó defendiendo a la mujer y también el hijo que ayudaron a contener la situación que se había vuelto violenta. "¿Vamos a pasar este tipo de problemas con los vendedores ambulantes como todos los veranos?, no puede ser, voy a juntar firmas con todos los comerciantes y lo vamos a elevar al Defensor del Pueblo" aseveró la mujer indignada.

Al salir de ahí, llegó a la esquina de Juan B Justo, donde el vendedor le ofreció plantas al dueño de un local gastronómico y todo terminó en una pelea: "Estaba tomando una merienda viene y me ofrece flores, le dije que no muchas gracias, y entonces me hace un chiste y le digo que no, y me dice porteño h...de p..." aseguró el hombre a EL DIARIO y terminó peleando con el vendedor ambulante en plena calle.

"Entonces me enojo, no soy porteño pero vivo del porteño, vivo del turismo y no me gustó que me tratara así, por eso me enojé y cuando me confrontó terminamos a los empujones" aseveró. Una gran cantidad de personas fueron testigos de una feroz pelea a las trompadas que terminó con la intervención de policías y vecinos.

Finalmente la policía les ofreció hacer la denuncia, pero ambas personas desistieron y al vendedor lo dejaron ir con el consejo de que debía calmarse.