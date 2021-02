VIDEO: quedó grabada una mujer con un bebé robando un local céntrico

El día lunes en horas de la mañana, una mujer de unos 35 años de edad, ingresó a un local céntrico de ropa de niños diciendo que buscaba ropa para su hijo quien la acompañaba, un bebé de dos años de edad.

En un descuido, donde entra otro cliente, la mujer aprovechó la distracción de la empleada y mientras su hijo menor jugaba, se metió algunas prendas entre su ropa. Todo quedó registrado en la cámara del local.

Soledad, dueña del comercio expreso: “es indignante ver cómo se manejan. Se olvidan totalmente que son madres y exponen a los chicos a algo tan oscuro. La verdad no realicé la denuncia, fue muy poco lo que me robó. Pero en el momento que veo el video me agarró tanta bronca de ver la situación y una criatura tan pequeña en el medio. No es la primera vez que pasa, ya pasó en tres oportunidades al ser un local de niños, ingresan con los chicos y se aprovechan de cualquier descuido. No creo que sea gente de acá, para mí viene de Córdoba o de otros lugares".