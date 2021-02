Detuvieron al novio de la mujer desaparecida en La Falda

La Falda. La fiscal de Instrucción de Cosquín Jorgelina Gómez ordenó la detención, por falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad, del novio de Ivana Módica, la mujer de 47 años desaparecida desde el viernes pasado en La Falda. Javier Galván, de 37 años, es personal militar y presta servicios en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba.



La primera imputación tienen que ver con contradicciones en las que habría incurrido en relación a la desaparicion de Módica y la segunda, por violar la orden de distanciamiento impuesta hace varios meses con la mujer desaparecida.



Tanto los investigadores, la familia de Módica, como los vecinos sospechan que no están detrás de una simple desaparición. Desde esta mañana ya son 60 los brigadistas que rastrean a la mujer por los cuatro puntos cardinales tomando su casa como el punto cero.



La desaparición de Módica fue reportada el pasado viernes por su pareja, quien denunció que la mujer salió a caminar por el cerro La Banderita y nunca más regresó. A medida que avanzan las horas, los investigadores, la familia de la mujer y los vecinos, sospechan que no se trata de un simple accidente que haya hecho que la mujer extraviara el sendero y los principales murmullos apuntan a la persona que supuestamente la vio por última vez con vida: su pareja.



A pedido de la fiscal de Instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, la plana mayor de la departamental Punilla decidió sumar efectivos con canes, drones y por estas horas nuevamente el helicóptero.



Los investigadores están apoyados por bomberos voluntarios de al menos seis cuarteles de Punilla, que van rotando para efectivizar aún más la búsqueda.



Según consignaron desde la departamental Punilla, hoy los operativos se extendieron hacia el oeste de la ciudad y los esfuerzos se concentraban en la zona del Dique y el Retiro Betania y mañana operarán buzos tácticos.



"Una relación inestable"



Nicole Módica, hija de la mujer de la mujer desaparecida, dijo a Cadena 3, que "la relación era muy inestable" entre Ivana y su esposo, identificado como Javier Galván, de 37 años, quien es personal militar y presta servicios en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de Córdoba.



“Había antecedentes de violencia de género y una denuncia radicada entre septiembre y octubre del año pasado”, señaló.



Nicole admitió sentirse muy frustrada por la escasez de pruebas, a tres días de la desaparición de su madre, e indicó que “pareciera ser que se la hubiera tragado la tierra”.



La muchacha sembró suspicacias sobre la noche del jueves pasado, cuando cerca de las 22,30 le escribió por WhatsApp a su madre, mensaje que fue respondido, aunque luego presentó un llamativo silencio.



“Cuando le dije que le iba a mandar fotos de su nieto en vacaciones, me respondió con un ‘Si’ y luego no escribió más. Eso me pareció raro porque siempre respondía rápidamente”, sostuvo.



Al otro día, la abuela de Nicole le advirtió también a la joven por mensajes no respondidos de Ivana.



“A las 11 de la mañana me pongo en contacto con su pareja, quien me dice que a las 6 de la mañana, cuando se fue a trabajar, ella estaba dormida. Le había dicho, según su testimonio, que se iba a caminar al cerro La Banderita, algo que hacía siempre, después de las 11 de la mañana, aunque no era habitual que saliera sin dar aviso a alguien”, contó.



Ante cualquier información sobre el paradero se puede informar al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.