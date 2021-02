¿Dónde está Ivana Mariela Módica?

La Falda.- Centenares de vecinos autoconvocados, realizaron este domingo desde las 19 horas una marcha para reclamar por la aparición con vida Ivana Mariela Módica (47), de la que no se sabe su paradero desde el pasado viernes, cuando su pareja, un militar con quien tendría una denuncia por violencia, reportó a las autoridades policiales, que la mujer salió a caminar por el cerro la banderita y no regresó.

Desde la denuncia, Ivana es rastreada por brigadistas especializados apoyado por perros, drones, helicópteros con el acompañamiento de una treintena de bomberos y Baqueanos.

La instrucción sobre la desaparición de Ivana Mariela Módica (47), está siendo llevada por la titular de la fiscalía N° 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez. En las primeras horas, la búsqueda comenzó con un puñado de efectivos, pero luego que Nicole, hija de la mujer, le contara algunos detalles a la fiscal de la supuesta tortuosa relación que llevaba su madre con su pareja, la investigación comenzó a tomar ribetes con otros tintes.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín continúa con la búsqueda de Ivana Mariela Módica, quien fue vista por última vez en su domicilio de la ciudad de La Falda.

En el operativo interviene personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía provincial, Bomberos de las localidades de Villa Giardino, La Falda y Valle Hermoso, junto a Defensa Civil con apoyo del helicóptero policial, drones y perros. Las tareas de este equipo arrojaron resultados negativos. Asimismo, la Fiscalía ordenó pruebas científicas que se realizaron en el domicilio de la mujer desaparecida.

Este fin de semana, la búsqueda se centró en diversos puntos, de la montaña, pero los investigadores, avanzaron sobre vecinos, cámaras de seguridad cercanas y otros tipos de caminos que le brinden la pista definitiva para dar con el paradero de Módica: "la última comunicación que tuve con mi mamá fue el jueves cerca de las 23, que me contestó mal. Mi abuela (que vive en Villa Mercedes-San Luis), la llamó y no le contestó. Iba a caminar habitualmente, pero no me cierran los horarios, me parecen raro" sostuvo su hija.

“Hoy dispusimos el cierre y se bajó a todas las personas porque los perros buscan por venteo, entonces no tiene que haber nadie en el cerro ni en ningún lado”, explicó a la prensa el jefe de Defensa Civil de La Falda, Sebastián Flores, luego que se cerraran el acceso al cerro La Banderita, donde supuestamente la mujer fue a caminar.

Ivana Módica mide 1,72 , tiene tez blanca, cabello largo, rubio y lacio, ojos de color marrón, y pesa entre 60 y 65 kilogramos aproximadamente. Lleva un tatuaje de dos alas en la zona baja de la espalda, no usa piercing, y no tiene cicatrices.

Al momento de la desaparición, presumiblemente vestía zapatillas especiales de senderismo marca Salomón de color negro, y una mochila de color anaranjada con tiras negras marca Montagne.

Cualquier información sobre el paradero puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquín, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial más cercana.

Histórica

Este domingo unas 350 personas protagonizaron una de las marchas más grandes, para reclamar la aparición con vida de la mujer.

La marcha fue encabezada por familiares de la desaparecida, y fue distinguida porque hubo momentos de silencios y momentos de aplausos.

“¡Ayúdennos a encontrarla! ¡Por favor! ¡Es desesperante la incertidumbre de no saber qué le pasó!”, pedía por megáfono Nicole, la hija de Ivana.