Las pistas sobre la mujer desaparecida en La Falda

Los investigadores que llevan adelante la búsqueda de Ivana Módica se inclinan por la hipótesis de una desaparición forzada y hoy se reanudaron las tareas de búsqueda en la zona de la Pampa de Olaen, al tiempo que se conocieron los resultados de algunas pericias realizadas en las últimas horas.

Los estudios realizados dentro del vehículo del único sospechoso que tiene la causa, la pareja de la mujer, arrojaron resultados negativos. Se hizo una prueba con reactivos químicos (luminol) para determinar si había rastros del sangre en el interior del rodado pero no se encontró nada.

Asimismo, se peritó el celular de Ivana, lo que se estima posibilitaría delimitar el área donde se activó por última vez y focalizar allí la búsqueda. Es clave un último mensaje enviado por la mujer hacia su hija Nicole.

Según contó la hija de Ivana, el jueves pasado (cerca de las 22,30 hs) le escribió por WhatsApp a su madre y se sorprendió porque los mensajes no le llegaban. «Cuando le dije que le iba a mandar fotos de su nieto en vacaciones, me respondió con un ‘Si’ y luego no escribió más. Eso me pareció raro porque siempre respondía rápidamente»; dijo la joven, quien además se extrañó de que no le enviara ningún ícono o símbolo como siempre lo hacía.

La sospecha es que ese último mensaje, no fue escrito por Ivana. Hay un dato clave: la ubicación del celular cuando fue enviado ese texto y el sitio donde se encontraba cuando dejó de comunicarse con su hija.

Hoy, el operativo de búsqueda se trasladó hacia la Pampa de Olaen, luego que el personal de una patrulla rural advirtiera sobre la presencia del vehículo del novio de Ivana en el sector. Fue la noche del jueves, pasada la medianoche.

José Galván es la pareja de la mujer, piloto de la Fuerza Aérea y se encuentra detenido.