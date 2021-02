Carlos Paz: Un niño casi muere ahogado en la pileta de un hotel

Una familia llegó días atrás a la ciudad de Villa Carlos Paz para disfrutar del fin de semana extra largo y casi se convierte en protagonista de una tragedia, luego que un pequeño de 11 años fuese succionado por el filtro de la pileta de un hotel y comenzara a ahogarse. Alejandro Warman concedió una entrevista a EL DIARIO y revivió los dramáticos momentos que vivieron el pasado jueves 11 de febrero y dijo: «Estuvo tres días en terapia intensiva y hoy gracias a Dios, se encuentra bien. Hicimos una denuncia porque son cosas que no pueden volver a suceder».

Todo ocurrió el jueves de la semana pasada, en el interior del Hotel Turín, cuando el menor desapareció de la vista de su padre y un amigo le dijo que estaban jugando y que se había sumergido a la pileta y no salía.

«Lo veo y estaba agachado como en cuclillas en el fondo, después me di cuenta que había sido succionado por el filtro y tenía atrapado su pierna y el glúteo. En ese momento, lo llamé al guardavidas del lugar que no se había dado cuenta. Estaba muy encajado, entre cinco personas hacíamos fuerza y no podíamos sacarlo. Cuando logramos sacarlo, estaba totalmente inconsciente. Llegaron los bomberos, la Policía y una ambulancia y mientras lo estaban reanimando, el dueño nos pedía que lo lleváramos a otro lugar donde no lo vieran el resto de los huéspedes. Era lo único que le importaba»; denunció el turista.

«Lo atendieron en el hospital y luego fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, dónde estuvo tres días en terapia intensiva. Hoy gracias a Dios, está bien pero debe seguir con algunos controles para verificar que no le hayan quedado secuelas neurológicas, cardíacas o algo más, ya que lo sacamos casi muerto. El día sábado volvió al hotel a buscar mis pertenencias y resulta que me habían vaciado la habitación, se habían llevado las cosas a otro lugar y me robaron pertenencias de valor»; agregó.

«Todo está asentado en la denuncia que realizamos en la policía. Fue todo un horror, volvimos en avión a Capital Federal y ahora lo seguimos cuidando, porque mi hijo tiene cortes y hematomas en el cuerpo que son muy dolorosas»; completó.