Buscan a un joven de 20 años oriundo de Monte Maíz

En las últimas horas activaron una solicitud de paradero por un joven de 20 años de edad, oriundo de la localidad de Monte Maíz.

Desde la policía indicaron que se trata de Pablo Daniel Arrieta y fue a solicitud de su padre, Osvaldo Arrieta de 41 años, quien manifestó que su hijo está mañana fue a trabajar como todos los días y, al ver que al mediodía no volvía, llamó al patrón y este le dijo que está mañana no fue a trabajar, desconociendo el paradero ya que no tiene teléfono celular y no posee demasiado dinero.

El joven es de contextura física delgada, ojos color marrones, tez trigueña, cabellos castaños oscuros, 1,75 mts de altura, vistiendo gorra color azul, remera color roja con rayas horizontales de color blanca, mochila de color azul, barbijo de color gris.

Interviene Fiscalía de Instruccion de segunda nominación de la ciudad de Bell Ville, Sec. Dra. CAVAGLIA.

Ante cualquier novedad llamar a la Policía más cercana o al 101.