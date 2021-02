Ya hay trece denuncias en torno al vacunatorio vip

País.- La jueza federal María Eugenia Capuchetti será quien se encargue de investigar las denuncias contra el ex ministro de Salud Ginés González García por el “vacunatorio VIP” que funcionaba en esa cartera, que hasta el momento suman trece.

Las presentaciones se hicieron entre el viernes y este lunes, y fueron a parar a distintos juzgados, pero cada una de ellas se remitirá a Capuchetti, por ser la primera que recibió una denuncia de este tipo. Los escritos son por distintos delitos, pero apuntan todos al mismo hecho, por lo que la jueza primero le correrá vista al fiscal Eduardo Taiano, para que éste determine si imputa o no a algún funcionario o ex funcionario, y que diga qué medida de prueba sugiere, amén de considerar si existió delito o no.

Todas las acusaciones apuntan contra el ex ministro González García y el periodista Horacio Verbitsky, quien dijo públicamente que el ahora ex funcionario lo llamó para que fuera a vacunarse contra el coronavirus en el Ministerio de Salud.

Una denuncia que fue más allá en cuanto a quienes abarca fue la del diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, que incluyó en su escrito al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a González García y a la flamante ministra, Carla Vizzotti. “Se han usado recursos públicos para favorecer a los amigos, mientras cientos de miles de adultos mayores y otros grupos de riesgo siguen sin estar vacunados”, afirmó Enríquez. El legislador denunció a los tres por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de bienes”.