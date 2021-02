Denuncian acumulación de cadáveres en un galpón

Ushuaia.- Se trata de un hecho insólito, que tiene por protagonistas a más de 70 familias, que aguardan poder cremar a sus seres queridos que perdieron la vida a lo largo del 2020.

Uno de los casos más paradigmáticos, lo tiene una familia que espera desde el mes de marzo del año pasado, para despedir al padre de familia.

Noticias Relacionadas Denunció que la ex pareja le incendió la casa y la amenazó

Según la denuncia presentada, se trata de más de 100 féretros que se encuentran en un depósito, sin las mínimas condiciones de seguridad y ventilación. La sindicada como responsable de este hecho que provoca tanto malestar en las familias, se trata de la sala velatoria Ramón Oviedo. Desde la firma, aseguran que no han podido dar a basto con la alta demanda que generó la importante cantidad de víctimas fatales por Coronavirus.

Las familias también apuntan contra la municipalidad, ya que aseguran que el galpón se encuentra ubicado en pleno centro, y que los propios vecinos sabían de los movimientos, por lo que habían enviado numerosos mensajes reclamando por los malos olores provenientes del lugar.

Tras tomar dominio público, la municipalidad de Ushuaia, informó que la problemática depende del gobierno provincial.

El descargo del municipio

Luego de que trascendiera la denuncia, el subsecretario de Políticas Sanitarias de la municipalidad de Ushuaia, Lucas Corradi, aseguró que es un tema que depende del Gobierno provincial: “Nuestra responsabilidad es velar por el correcto funcionamiento del cementerio durante la pandemia. Por eso se acordó que todos los casos de COVID-19 fueran a cremación, para evitar sepultura bajo tierra. Salvo algunas excepciones religiosas específicas, en las que el féretro tiene un tratamiento de bóveda, como si fuera un nicho bajo tierra y que son autorizados por la provincia”.

“Más allá de la habilitación comercial que realiza la Municipalidad a la sala velatoria, la fiscalización sanitaria es de la provincia, que son quienes tienen responsabilidad en la materia. Para casos de no COVID-19 se pueden sepultar, pero si son casos de COVID-19 deben ser cremados, según la disposición de la provincia”, detalló.

En esa línea, dijo que el lugar denunciado “es casi una morgue”. “La provincia debería tomar medidas en ese sentido. Es un tema de salud pública, porque son cadáveres. No puede ser tratado como basura, sino como lo que son, los cuerpos de las familias de nuestra ciudad” expresó Corradi.

“Si bien está dentro del ejido urbano de la ciudad, las competencias están dadas por leyes provinciales. La ciudad no tiene competencia en ese lugar. Si se abre un consultorio médico o una clínica, no es competencia del Municipio, porque no tiene facultades. Es competencia sanitaria de la provincia”, concluyó el funcionario.