Crecen las denuncias de violencia de género en Carlos Paz

Durante las primeras semanas del 2021, hubo un preocupante incremento de los femicidios a lo largo y ancho del país. En la ciudad de Carlos Paz, la justicia reconoció un crecimiento de las denuncias de violencia de género y hay preocupación. EL DIARIO mantuvo una entrevista exclusiva con el juez Andrés Olcese, quien tiene a su cargo el área de violencia familiar y violencia de género y brindó datos sobre el uso del botón antipánico, la Ley Micaela y la lucha que llevan a diario.

«La violencia familiar y la violencia de géneros son ejercidas por el hombre contra la mujer. En el 2018, hubo 1903 denuncias, en el 2019 tuvimos 2083 y en el 2020, disminuyó debido a la pandemia y el encierro y tuvimos 1683. Sin embargo, en lo que va del año, notamos un aumento importante respecto a los parámetros habituales, solamente en el mes de enero tuvimos 220 denuncias», reveló el magistrado, quien reconoció la difícil tarea que abordan desde Tribunales.

«La llevamos a pulmón, somos dos jueces y reunimos denuncias de violencia familiar y de género, provenientes desde Malagueño hasta Villa Carlos Paz, Tanti y todas las comunas del sur. Trabajamos con muchas denuncias que llegan por mail y que pueden ser realizadas por la víctima, un tercero o un anónimo. En paralelo, también tenemos muchos pedidos para levantar medidas cautelares, pero eso es una decisión que toma el tribunal cuando está acreditada que las partes no se verán nuevamente involucradas en una situación de violencia»; destacó.

«Una vez que se realiza una denuncia, se demora 48 horas en comunicar a la otra parte y muchas veces se demora por qué la persona no tiene los datos y cuesta encontrarla. Cuando hay un incumplimiento de la medida de restricción se le reitera a las personas y se le comunica a la fiscalía por qué existe un delito. En este momento, se encuentran entregados alrededor de 40 botones antipánico y existe un protocolo de actuación. Una vez activado, el centro de monitoreo recibe la activación y la policía tiene 5 minutos como máximo para llegar al lugar. Muchas veces, no tienen señal las personas y en ese caso, se trata de que la víctima se mantenga dónde se haya o que la policía frecuente el lugar donde se mueven»; explicó Olcese.

El magistrado también hizo referencia la aplicación de la Ley Micaela (que contempla que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado sean capacitados en perspectiva de género). «Hay un proceso de capacitación conforme lo establece la propia ley, y las instrucciones que nos ha bajado la Corte Suprema de Justicia. No sólo a los jueces y funcionarios, si no a todo el personal del Poder Judicial ante casos de violencia familiar y violencia de género. Ya se ha completado la primera etapa, que es una capacitación virtual y quien todavía no la hizo, será intimado a realizarla».

Finalmente, también se pronunció sobre las condenadas por violencia de género y dijo: «Se han realizado algunas condenas en violencia de género, dónde se viola la intimidad de la persona espiándola o se la acosa de alguna forma que también constituye un tipo de violencia. En ese caso, el agresor fue condenado a realizar cursos de concientización sobre la violencia de género y el respeto a la mujer tanto como al hombre»; completó.