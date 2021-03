Se arrimó con su motocicleta a la vereda y manoseó a una mujer

Jesús María.- Una joven mujer que iba por la vereda en su bicicleta, fue manoseada por un hombre que conducía una motocicleta según denunció a las autoridades de la Departamental Colón.

Según su relato, ella iba por la vereda sobre la calle Juan XXIII de la ciudad de Jesús María, cuando un hombre que iba en una motocicleta gris se le acercó y la manoseó.

La mujer de 26 años de edad describió al depravado como un hombre gordito al cual no le pudo ver la cara porque llevaba puesto el casco.

“No venía ni un auto, no pasaba nadie, cuando me doy vuelta era una moto 110cc, me hago un costado, el tipo se hace también al costado, se pone al lado mío y empieza a manosearme”, relató a un canal local.

El hecho se suma a otros episodios relacionados a ataques sexuales contra mujeres en esa zona.