Andrea Castana: ¿crimen perfecto o un caso mal investigado?

Cada mes de marzo, la sociedad de Villa Carlos Paz vuelve a recordar uno de los episodios más triste en la historia de la ciudad: El crimen de Andrea Castana en el cerro de La Cruz, la montaña más simbólica de la ciudad, que marcó un antes y un después, al punto que una fiscalía paralela y exclusivamente creada pare este caso, intenta desentrañar un nudo judicial que parece no tener un hilo conductor: ¿Andrea Castana fue víctima de un serial o de un crimen perfectamente planificado? ¿Es un crimen perfecto o un crimen mal investigado?

Lo cierto y concreto es que la línea de investigación dio un giro completo luego que EL DIARIO publicara el 11 de marzo de 2018, un informe especial en el que daba cuenta que al menos tres mujeres en los últimos 20 años, habían sido atacadas sexualmente y una de ellas asesinada.

¿Qué decía el informe?: En el año 1996 y según consta en los archivos de EL DIARIO, un buscador y recolector de peperina encontró cerca de donde apareció el cuerpo de Andrea Castana, el cadáver de una joven de entre 16 y 26 años de edad sepultado prolijamente bajo una pirca de piedras.

El hombre fue identificado como Octavio López y contó que, el 6 de abril de 1996, buscaba peperina cuando encontró el esqueleto de una joven mujer cubierto prolijamente por pesadas piedras y tapado con gruesas ramas cortadas como con un cuchillo filoso. El cadáver tenía signos de haber sido comido por alimañas.

Un detalle curioso es que el testigo ocular y autor del hallazgo señaló: «Cuando lo empezamos a destapar con la Policía, había un cordón de piedras bastante alto en la parte que colgaba de la loma. De atrás lo han tirado y tapado con piedras. Después le han sacado la campera y tapado la cara, pero no tenía ni una blusa y la ropa interior estaba toda amontonada».

Otros dos casos

Entre 2009 y 2011 dos mujeres fueron atacadas en la cima del Cerro de la Cruz. Una era una joven de barrio La Quinta y a una periodista de Buenos Aires ligada hasta hace dos años atrás al gobierno nacional.

Los actuales investigadores, contactaron a ex policías que integraron la Departamental Punilla en los últimos años, quienes brindaron algunos detalles sobre las violaciones que se produjeron años atrás y además proporcionaron nombres y direcciones de las víctimas.

En el expediente, los investigadores cuentan con los resultados de las muestras extraídas a las mujeres que han sobrevivido a los ataques y que se sometieron a los estudios de ADN.

Con datos que pesaban como oro en polvo, la justicia decidió citarlas e indagarlas. Una de las víctimas logró aportar poca información, ya que aún no logra superar el trauma que le provocó haber sido vejada en el cerro. Lo que se alcanzó a conocer de su declaratoria, es que la joven fue sorprendida cerca de la cima por un individuo que luego de someterla sexualmente, la dejó ir. «En esos momentos, recuerdo que pusimos guardia en el cerro y algunas policías femeninas fueron usadas de carnada. Las mujeres policías salían de la cima, eran monitoreadas y estaban vestidas como si estuvieran haciendo actividad física pero llevaban arma y una radio. En dos años, no obtuvimos ningún resultado. Si hubo algunos arrebatos y cosas mínimas, pero ningún hecho trascendental»; señaló el ex funcionario.

A los tres años del suceso que padeció la vecina del barrio La Quinta, hubo otro abuso. Esta vez la víctima fue una joven periodista domiciliada en Capital Federal. Fue sorprendida luego de llegar a la cima del cerro y a pocos metros de haber iniciado el descenso. Esta joven integraba el staff de un popular programa de deportes y hoy estaría en funciones en una dependencia del gobierno nacional. Habría sido violada cuatro años antes que Andrea.

Los investigadores llegaron a ella, pero se negó a ser entrevistada.

El caso Castana logró que todos los expedientes relacionados con ataques a mujeres en el cerro salieran a la luz, pero todavía La Cruz se mantiene como un testigo mudo del accionar de un criminal que deja huellas, pero que esconde su nombre como en un anagrama.