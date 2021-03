Buscan a un hombre que salió a trabajar y no regresó a su casa

Miguel Orellano tiene 46 años y fue visto por última vez el pasado lunes 8 de marzo al mediodía cuando salió de su trabajo en barrio Pueyrredón.

Desde entonces, su familia está desesperada porque no lo encuentra. Este jueves, sus seres queridos y vecinos marcharon por las calles de la ciudad de Córdoba para pedir urgente por su aparición con vida.

El hijo contó a Telenoche que su papá hace más de 20 años trabaja como encargado en un laboratorio y es una "persona muy responsable". Por esta razón, le llama la atención su sorpresiva desaparición: "Esperaba que el martes vuelva a trabajar si es que realmente no quiso estar con su familia por cualquier motivo, pero no apareció y me entró la desesperación".

Además, reveló que por sus propios medios accedió a los movimientos del celular: "El último punto que nos marca fue a las 14:00 en la zona de Peko's pero no es usual que vaya para allá. La anterior señal indica que estuvo en General Paz. Él no maneja fuerte, anda en una moto que a más de 110km/h no puede ir y llegar en una hora a Peko's es raro".

Vestía remera roja con gris y rayas negras, jean, mochila negra, zapatillas Nike negras y una vamper de Talleres.

Su medio de transporte es una moto Yamaha FZ modelo 2020 color blanca.

Teléfonos de contacto para brindar información

* Leandro: 351-4087339

* Camila 351-6558308

*Stefanía: 351-6891663