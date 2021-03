Brutal agresión a una joven, le cortaron el rostro con un vidrio

Melisa atraviesa un momento muy difícil, tras la terrible agresión que sufrió en la madrugada del domingo, cuando se encontrada en una fiesta a metros de su casa.

Luego de una discusión, que aparentemente habría iniciado por error, dos jóvenes mientras estaba en Melisa estaba tendida en el piso, le cortaron la cara con una botella de vidrio rota.

En diálogo con Telefe Noticias, la joven relató: "Fui a una joda el día sábado a una cuadra de mi casa y el problema comenzó por un mal entendido con la chica que me pegó, porque había dicho que yo le había pegado a su hermana, que su hermana es Ludmila. Yo hablé con Ludmila y le pregunté en qué momento yo le había pegado, y ella me dijo que yo, no le había pegado".

Como consecuencia de esa discusión inicial, Melisa, continuó: "Ella siguió con eso, peleamos en la fiesta. Me retiro del lugar para volver a mi casa y de ahí apareció para pelear de nuevo". A lo que agregó: "Ella me llamó para decirme que la había rasguñado, pero solamente tenía un raspón porque tenía que defenderme. Al volver a mi casa aparece y me dice ´mirá cómo me dejaste la cara´, ahí nos agarramos de los pelos, pero en ningún momento sabía que ella tenía el vidrio, no se si se lo pasaron, no se si lo tenía, no se".

En torno a la cantidad de personas que actuaron, Melisa asegura que al principio, fue una sola la agresora: "ella sola y después cuando estábamos peleando en el piso sentí que alguien me agarró y ahí ella subió encima y me cortó".

La joven de 19 años, presenta múltiples puntos en su cara, con algunas de gravedad: "la más profunda que tengo es la del labio, que tengo puntos por dentro y por fuera. En el brazo y en lo que se me ve en la cara", dijo entre lágrimas.

Ella y su familia son consientes que de no haber recibido ayuda, la situación hubiese siendo aún peor: "Me salvé gracias a Dios y gracias a dos chicos que me pudieron defender y separarme, sino no la estaría contando en este momento". "La verdad no quiero salir ni a la calle con todo lo que me pasó, la primera vez que me pasa, no me dan ganas de salir ya", dijo con voz entre cortada.

Por su parte, la madre de la joven, expresó: "no se acercó nadie a hablar con nosotros, ni siquiera para preguntar cómo está ella, qué pasó. Si necesita algún tipo de ayuda, pero nadie, ni la mamá, no se si tiene papá tampoco, nadie".

Por eso el pedido, es que luego de haber realizado las denuncias correspondientes, la justicia tome cartas en el asunto: "Es gravísimo lo que hicieron, le destrozaron la cara a mi hija y la verdad que si así se lo hicieron a ella, mañana si quedan sueltas, se lo pueden hacer a alguna otra chica y no me parece justo".