Anmat aprobó el uso de la vacuna Sinopharm para mayores de 60 años

La Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este jueves que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitó el uso de la vacuna Sinopharm para mayores de 60 años.

Vizzotti oficializó la noticia durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Caonain) mientras se continúan analizando las alternativas para fortalecer el plan de vacunación en todo el país.

Según Anmat la seguridad analizada en el ensayo de Fase III resultó con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto. El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

A partir de esta decisión, la vacuna producida por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo.

"Hay un contrato firmado por tres millones de dosis de la vacuna Sinopharm", había asegurado días atrás la Ministra de salud Carla Vizzotti respecto a la llegada de las dosis que, según advierten, podrían llegar la próxima semana.