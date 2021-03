El calvario que vivió la mujer baleada por un policía en Tanti

La familia de la mujer que la semana pasada fue baleada por un policía en Tanti, denunció que sufrió amenazas y piden a la justicia que investigue «a fondo» lo que calificaron como un intento de femicidio. Por el caso, se encuentra detenido el sargento Cristian Molina, quien se desempeñaba en el área de la Unidad Judicial de la Departamental Punilla y que ha sido imputado por la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz.

Esther Villán, de 45 años, permanece alojada en el Hospital Domingo Funes, su estado es reservado y sus allegados sostienen que era víctima de un acoso constante y numerosos hechos de violencia de género. Asimismo, reconocieron que sufrieron amenazas y que autores ignorados prometieron quemarles la casa donde viven.

El hecho se registró el jueves pasado en una vivienda cercana a la Terminal de Tanti y se habría desatado cuando Molino habría maltratado al hijo menor de su pareja, que tuvo producto de otra relación. Fue entonces cuando la mujer intervino y comenzó una acalorada discusión, ella le dijo a Molina que quería separarse y lo echó de la casa.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, él la increpó verbalmente, amenazó con dejarla en la calle y luego habría orinado en una taza de café y se la habría arrojado en la cara.

Lo siguiente fue una escalada de violencia entre la víctima y su victimario, él intentó golpearla, ella se defendió y luego el uniformado habría tomado un arma de fuego que estaba sobre el ropero, le apuntó a la cabeza y gatilló dos veces. La segunda vez, una bala salió y le impactó en la cervical a Villán, quien cayó desplomada al suelo.

El policía entonces la habría cargado en su vehículo y comenzó a deambular pidiendo ayuda por las calles de la ciudad, mientras la mujer herida iba gritando y trataba de bajar del rodado. Finalmente, llegaron hasta el dispensario donde la abandonó antes de salir en el vehículo con rumbo incierto.

Los testimonios de los testigos, afirman que la mujer gritaba: «Él me quiso matar, fue el que me disparó, no lo dejen ir».

El caso causó conmoción en el Valle de Punilla y tomó rápida intervención la fiscal Jorgelina Gómez, quien investiga si había antecedentes de violencia en la pareja. Hay relatos sobre múltiples agresiones verbales, empujones y maltratos del efectivo policial hacia la mujer, quien es madre de seis hijos repartidos entre Tanti y la ciudad de Concordia (Entre Ríos).

Durante las últimas horas, también se conoció que el sargento Cristian Molina fue uno de lo 52 policías condenados por haber participado del acuartelamiento policial de 2013. Le correspondían seis meses de prisión que nunca cumplió.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).