El COE no había sido informado del congreso evangélico en Punilla

Voceros del Centro de Operaciones de Emergencias expresaron a EL DIARIO que no tenían conocimiento de la realización de un congreso evangélico en un hotel de Villa Giardino, el cual habría propiciado una serie de contagios en distintas localidades del Valle de Punilla. Se realizó el último fin de semana en la colonia Luz y Fuerza y hubo más de 350 personas.

El gobierno municipal de Villa Giardino solicitó al COE que se investigue el evento, el cual habría sido organizado por una iglesia evangélica con sede en la ciudad de Villa Carlos Paz.

«Nos enteramos a través de El Diario de Carlos Paz, no teníamos conocimiento de este evento y lo confirmamos hoy a la mañana. Estuvimos averiguando con los encargados del hotel y nos pusieron en conocimiento que se desarrolló una actividad con poco más de trescientas personas y sujetos a los protocolos que la Provincia tiene en vigencia. Son actividades que no necesariamente tienen que pasar por el COE local, porque la Provincia ya tiene protocolos determinados para este tipo de eventos»; expresó Mauricio McCormick, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias de Villa Giardino.

«Muchas veces se acercan para hacer alguna consulta, pero mientras estén sujetos a los protocolos en vigencia pueden desarrollar este tipo de eventos. Ellos han determinado un cupo determinado y entendemos que se mantuvo el distanciamiento social adecuado y uso de barbijo obligatorio»; agregó el funcionario.

«Es una actividad privada, que se desarrolla en un ámbito privado. Es un hotel que esta habilitado y tiene un montón de espacio y diversidad de actividades que puedan desarrollarse, entre ellas este tipo de eventos», precisó.

Consultado en torno a las versiones que dan cuenta de varios casos positivos entre algunos asistentes, el vocero del COE puntualizó: «Con respecto a un brote masivo, la verdad que no sabemos. Si esta actividad fue el sábado, no se entiende cómo podría haber hoy un brote masivo en varias localidades de la región a raíz de esta situación. Pero entendemos que también juega un rol importante la responsabilidad social, si uno ve una conglomeración de gente en un determinado lugar, tiene la posibilidad de no asistir y tomar los recaudos que crea adecuados. Hay que cuidarnos entre todos, no deberíamos exponernos ni exponer a nuestra familia en una reunión multitudinaria si el lugar no representa la seguridad adecuada».