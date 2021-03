Justicia ordenó el desalojo de una mujer de 94 años

Deán Funes.- La Jueza de Primera Instancia Civil y Comercial de Dean Funes, Emma del Valle Mercado resolvió hacer lugar a la acción solicitada por los hermanos Scaramuzza, y ordenar el inmediato desalojo de Ramona Orellano de Bustamante, una mujer de 94 años que nació se crio y viven en el mismo predio del que pretenden desalojarla.

Ramona vive en el campo ubicado en la localdiad de Sebastían Elcano: "he vivido toda mi vida, desde que he nacido, en este campo».

A diez años de haber evitado dos desalojos que ganaron la atención de medios nacionales e internacionales, vuelve a ser demandada por empresarios del agro que pretenden su tierra. No baja los brazos: «¡De acá no me voy a ir!».

El paraje Las Maravillas se ubica en el noreste cordobés, a 20 kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano (Departamento Río Seco). Allí habita desde su primer respiro esta mujer, nacida en 1926.

Ramona se crió junto con cinco hermanos, entre largas caminatas a la escuela de Puesto de Castro, situada a 5 kilómetros, y el cuidado de cabras y ovejas, práctica que mantiene vigente hasta la actualidad. Con el paso de los años, los Orellano «se fueron desparramando, unos para un lado otros para otro». En cambio, ella construyó su propia historia en esta tierra.

Los impulsores de la demanda son los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, empresarios agrarios de Oncativo y gestores de un proceso de compra de 236 hectáreas vendidas por familiares de Ramona. Ella estuvo ajena a esta transacción.

La causa tomó estado público, como nunca había ocurrido con estas historias de campo adentro.

Ese mismo verano de 2004, Ramona subió al escenario del festival de Cosquín junto con el cantor santiagueño Raly Barrionuevo para contar su verdad. A partir de allí, el caso fue registrado por medios nacionales y del exterior.

La vida de Ramona se convertía poco a poco en símbolo de resistencia a un modelo agrario que no sólo arrasa con bosques originarios sino que también arranca vidas y, tras de sí, culturas. (Fuente: revista Acción)