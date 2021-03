Murió por coronavirus el padre de Matías Almeyda

En las últimas horas, Oscar Almeyda, padre de Matías Almeyda, ex futbolista y técnico de River, falleció a los 78 años en el Hospital Pintos (ubicado en Azul, Provincia de Buenos Aires) tras haber estado peleando con distintas complicaciones de salud generadas por el virus. La información fue confirmada por su esposa, Silvia Calcagno, a través de un emotivo mensaje publicado desde su cuenta de Facebook.

“Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murio mi marido Óscar Almeyda, toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios disponer las cosas que decir estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te ame y te amare hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió.

A su vez, la madre del entrenador también se encuentra hospitalizada por Covid, pero su cuadro evoluciona favorablemente. El Pelado, por su parte, aún no se manifestó en ninguna red social, pero, según trascendió, estaba en Azul (su ciudad natal) cuando se produjo el deceso.