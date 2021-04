Pueblada en Villa del Prado por el asesinato de un joven obrero

Villa del Prado.- Varios patrulleros y un grupo de infantería de la provincia, debieron intervenir anoche en Villa del Prado, localidad cercana a Alta Gracia, luego que un joven obrero fuera asesinado por sus vecinos, a quien enfrentó tras sufrir varios robos, según señalan las crónicas policiales.

Leandro Vargas tenía 26 años y ayer a la tarde encontró la muerte de la manera violenta, cuando fue apuñalado por sus vecinos. Vargas, falleció tras recibir una lesión de arma blanca.

Familiares y cercanos a la víctima, prendieron fuego la casa del homicida y la policía debió intervenir.

Por su parte, el fiscal de la causa, Alejandro Peralta Ottonello confirmó que hubo un segundo herido por parte del mismo agresor, un joven de 17 años que permanece internado y en estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente por una lesión en el pulmón.

Habló con un medio antes de morir

Una hora antes de que Leandro Vargas recibiera la puñalada mortal por parte de uno de estos sujetos, habló con el medio RESUMEN de Alta Gracia, para sacar a la luz una situación que lo tenía cansado y por la que las autoridades no actuaban. “La vez pasada no sólo me robaron sino que le metieron una puñalada en la pierna a mi mujer y la policía la tuvo que llevar al Hospital. Todo el barrio sabe quiénes son, pero nadie hace nada. Estoy cansado”, había expresado el joven, sin pensar que en cuestión de minutos ocurriría lo peor.

Una tragedia evitable, sin duda. El homicida de apellido “Chavero”, fue detenido y se trata de un joven con antecedentes policiales. Desde que él y su familia viven en la comuna vecina, tienen a maltraer a todos y los vecinos afirman que esto “algún día iba a pasar”.