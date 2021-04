Robaron un taxi en Carlos Paz y lo dejaron abandonado

Delincuentes robaron esta noche un taxi en Villa Carlos Paz y tuvieron que dejarlo abandonado a escasas cuadras, tras un rápido operativo de la Departamental Punilla. Se trata de un móvil de la ciudad de Córdoba que era conducido por un vecino carlospacense.

El hecho se registró cerca de las 21,30 hs. sobre la Avenida San Martín, en momentos en que el taxista estaba realizando compras en un autoservicio.

Guillermo Franco es dueño del taxi y expresó a El Diario: «Salí al toque y veo que el auto no estaba y había unas personas ahí, que me empiezan a preguntar cosas. Era como si me quisieran demorar. Yo no les di pelota, hice la denuncia y les conté que me habían robado el taxi. El robo debe haber sido como a eso de las nueve y media, la policía llegó al toque y ya habían recuperado el auto».

«Estaba a tres cuadras de donde me robaron y cuando llegaron los policías, ya no había nadie. Hay cámaras de una ferretería en el lugar y parece que los han ubicado. Yo recuerdo el rostro del tipo que me estaba demorando, que me preguntaba cosas. Iba a bordo de un Toyota y creo que era de alguien que estaba haciendo de apoyo a los que se llevaron el taxi»; agregó el damnificado.

«Yo trabajo con ese auto en Córdoba, no saben cuando me lo darán porque tienen que buscar huellas. Fue todo muy rápido y quiero agradecer el trabajo de la Policía»; completó.