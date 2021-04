Nayi reclamó que vayan presos los organizadores de fiestas clandestinas

El penalista cordobés Carlos Nayi elevó esta mañana una solicitud al fiscal general de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, para que se endurezcan las penas contra los organizadores de fiestas clandestinas y sean detenidos.

«Concretamente, solicito que apliquen el artículo 205 de Código Penal. Y esto tiene que ver con el aumento exponencial de fiestas clandestinas y la falta de conciencia, la actitud anómica y la actitud abúlica y desafiante de quienes las organizan y quienes participan generando una situación de peligro común para toda la población. Son verdaderas bombas biológicas»; destacó Nayi.

El letrado indicó que resulta evidente ampliar el accionar de los fiscales para frenar la ola de contagios.

«Es necesario que el mensaje llegue de manera clara y categórica. Los fiscales no tienen una función de prevención, no pueden salir a investigar y detectar fiestas clandestinas. Los inspectores municipales y la policía deben comunicar y así se lo pido al Fiscal General, que requiera, luego de asignar una instrucción particular a la unidad Fiscal de la Emergencia Sanitaria, o a quién corresponda como representante del Ministerio Público Fiscal, la nómina de quienes han organizado y participado de fiestas clandestinas y la sanción sea la que corresponde, prisión de 6 meses a 2 años, a quienes violaren las medidas para evitar la propagación de una pandemia» consideró.