Denuncian que intentaron secuestrar a un joven en Córdoba

Un joven denunció un intento de secuestro en el barrio Residencial San Carlos de la ciudad de Córdoba. Se trata de un adolescente de 15 años que manifestó que dos hombres a bordos de un vehículo de color azul lo interceptaron, lo golpearon y quisieron meterlo del rodado. Vecinos de la zona aseguraron que no se trata del primer hecho con estas características y piden la urgente intervención de la justicia.

El hecho se produjo ayer alrededor de las 13.30 hs. en la calle Chascomús al 2600, en momentos en que el menor regresaba del colegio junto a un compañero. Cuando éste se desvió, los hombres se acercaron a él en un Volkswagen Gol y empezaron a seguirlo y luego uno de ellos le propinó una trompada.

«Me paro y me vuelve a pegar el mismo hombre. Ahí viene el otro y me quiere agarrar. Lo esquivé y salí corriendo. Pedí ayuda a un hombre que salió ahí y los tipos se fueron en el auto. No me pidieron nada ni me tironearon la mochila. Sólo me dijeron que me quedara quieto. Si me pedían la mochila, se las daba»; relató el adolescente.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, días atrás, en la calle Baradero, se produjo un episodio similar con un vehículo con las mismas características descriptas por el menor. Según se supo, los ocupantes de un VW Gol de color azul intentaron llevarse un bebé de un año que estaba en un cochecito y a la mujer que iba con él.

Si bien la Policía de Córdoba se comprometió a reforzar la presencia en la zona, mañana a las 20 hs. se realizará una concentración en el barrio para solicitar una investigación.