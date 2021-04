Liberaron a la madre de Yoakim, el bebé asesinado a golpes

La justicia dispuso la liberación de Virginia Olguín, la madre del bebé de siete meses que murió el pasado 12 de marzo tras haber sufrido una brutal golpiza en una vivienda de la ciudad de Córdoba. La joven defendió su inocencia y dijo que nunca hubo violencia hacia el menor y que desconoce qué pudo haber sucedido.

La mujer estuvo cuarenta días detenida y seguirá imputada en la causa por el presunto delito de homicidio calificado por el vínculo. También se encuentra tras las rejas el padre de la víctima y avanza la investigación.

Yoakim falleció a causa de la violencia ejercida sobre su cuerpo y luego de haber sido internado en el Hospital Infantil con convulsiones. «Mi hijo no presentaba heridas, ni golpes, ni contusiones, ni tampoco me alarmó ningún hecho. Yo estuve todos los días con él, nos turnábamos con el padre para cuidarlo. Si tenía que ir a trabajar me lo llevaba al negocio»; aseguró la mujer a radio Pulxo.

«Lo que quiero es justicia, justicia para mi hijo. Necesito saber el motivo de su fallecimiento. Quiero saber el por qué de las convulsiones de mi hijo. Quiero que se aclare»; sostuvo, al tiempo que se consideró una víctima más de la situación.