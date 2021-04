VIDEO: dueño de estancia pisó con su tractor a trabajador que le reclamó dinero

"José Sánchez, dueño de la Finca Sánchez en Maipú, se subió al tractor y empezó a avanzar hacia mí, sin dudar ni detenerse: me atropelló sin titubear" dijo Alex Vega, trabajador rural de 20 años atropellado con un tractor por su patrón en Mendoza.

"Todavía tengo los moretones marcados y me duele, apenas puedo caminar. Imaginen la fuerza de un vehículo como ése: me pudo haber roto ambas piernas. Por supuesto, ese mismo día realizamos la denuncia en la Fiscalía N°16 de Maipú y de ahí me enviaron con un médico forense para constatar las heridas" aseguró.

"Me atropelló por reclamar que nos pague los dos millones de pesos que nos debe. Mi familia se dedica a la agricultura: plantamos cebollas, papas, zanahorias, lechugas, zapallos. Tenemos un contrato con él donde el 30% de todo lo que cosechamos y vendemos, nos corresponde como trabajadores de la tierra y el 70% va para los patrones; sin embargo, desde diciembre que no vemos ni un peso por nuestra labor. Incluso, se aprovechó de que mi padre no sabe leer para obligarlo a firmar un papel donde lo hacían renunciar al contrato que teníamos por las pagas de la cosecha. En mi familia somos 10 personas, de las cuales cinco labramos la tierra para garantizar el estudio de nuestros hijos".

Sánchez avanzó totalmente fuera de sí contra el joven, quien resultó lesionado en ambas piernas. La denuncia fue radicada en a fiscalía de su jurisdicción en Rodeo del Medio de Maipú.