Apareció sano y salvo el vecino que buscaban en Santa Cruz del Lago

El hombre de Villa Santa Cruz del Lago que era intensamente buscado desde hace varios días, fue encontrado sano y salvo en una vivienda de barrio Pueyrredón en la ciudad de Córdoba. Aldo Roberto García, de 66 años, se había ausentado el pasado 8 de abril luego de haber recibido dos extrañas cartas y su familia temía que estuviese privado de su libertad.

Tras un operativo que llevó adelante el personal de la Brigada de Investigaciones, se logró dar con el hombre en perfecto estado de salud y éste manifestó que había abandonado su hogar por su propia voluntad.

Su esposa y sus nietas habían denunciado su ausencia el pasado 12 de abril ante la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz y contaron que dos meses antes, había recibido una nota en un sobre de papel madera, escrita a mano, donde un supuesto primo le decía que en los próximos días debían fijar un lugar y horario de encuentro para avanzar en un juicio por un asunto familiar.

El jueves 8 de abril, el vecino salió de su casa hacia la capital cordobesa y nunca más regresó. No atendía las llamadas a su celular y cuando se contactaron con el supuesto primo (a quien buscaron a través de las redes sociales), éste les dijo que no había enviado ninguna carta y que hacía cinco años no se comunicaban.

Todo se volvió aún más extraño, cuando recibieron una llamada de García, quien les decía que estaba bien y que no lo buscaran más, que su primo lo había recogido en la Terminal y que estaban en la localidad de Chacabuco (Provincia de Buenos Aires) resolviendo un asunto familiar.