Importante operativo y despliegue policial en el Cerro de la Cruz

Un importante operativo con participación de personal de la Policía Judicial y la Departamental Punilla se lleva adelante esta mañana en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz. Se habrían ordenado nuevos peritajes en el marco de la investigación por el femicidio de Andrea Castana, la joven madre que fue brutalmente asesinada en marzo del 2015.

Además de los peritos forenses, en el lugar se hizo presente el abogado Carlos Nayi y Luis Castana, padre de la víctima.

Los vecinos y comerciantes de la zona se vieron sorprendidos por el inusual movimiento, vinculado a una causa que lleva seis años.

Luis Castana manifestó a EL DIARIO: «Mucho no se puede hablar del tema, pero estamos encaminados y en la recta final. Vienen a verificar no sé qué cosas de las cámaras y los audios y se sigue trabajando. A partir del episodio que tuve frente a la fiscalía, cambió todo de un día para el otro y agradezco el trabajo del doctor (Carlos) Nayi y el fiscal Ricardo Mazzuchi. A mi no me importa el pasado de nadie, me importa el futuro. Se está encaminando y estamos cerca de saber la verdad».

«Hay nuevos indicios y pistas que cambiaron todo. Hasta ese momento, seguíamos con una mentirita que mantuvieron por cinco años. Se están trabajando sobre varios elementos»; agregó.

Por su parte, el doctor Carlos Nayi expresó: «Es un procedimiento donde participan todos los gabinetes de la Policía Judicial, videos, audios, planimetría, todos los especialistas. Luego de un arduo trabajo y más de cinco mil fojas, comienza a dar resultado el esfuerzo realizado y entiendo que estamos en la recta final y es muy importante lo que pueda hacerse hoy con las cámaras ubicadas en la entrada a la Aerosilla. ¿Qué se captó? ¿Qué puede verse? Y si se corresponde a datos que ya han sido incorporados al expediente».