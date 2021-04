Luis Castana: «Estamos muy cerca de saber qué le pasó a mi hija»

El padre de Andrea Castana se encuentra junto al abogado Carlos Nayi en la zona del Cerro de la Cruz, donde peritos judiciales se encuentran recolectando nuevas pruebas que permita esclarecer la violación y asesinato de Andrea Castana. El fiscal Ricardo Mazzuchi también llegó al lugar y está supervisando el operativo que sorprendió a vecinos y comerciantes.

Tras la incorporación de nuevos elementos, se están verificando las cámaras de seguridad ubicadas en la base del complejo aerosilla y se fortalece la hipótesis de un crimen por encargo. «No hay crimen perfecto»; dijo el abogado Carlos Nayi.

Luis Castana expresó durante una entrevista concedida a EL DIARIO: «Se está avanzado, estoy contento y estamos en la recta final. Estoy más que conforme, no confío en la justicia pero confía en la gente que está conduciendo ahora el caso. A mí me mintieron como un chico, pero lo que se presentó ahora como nuevas pruebas, habían sido presentadas a los días del hecho. Pero nadie siguió esa investigación, no se hizo nada. Si hubiesen actuado en su momento, no hubiésemos perdido tanto tiempo».

«Sé que estamos más cerca de la verdad»; completó.