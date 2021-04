La asesinaron a balazos cuando fue a buscar a un amigo que salía de la cárcel

Un hombre que cumplió una condena de 12 años de prisión por un homicidio y que acababa de salir de la cárcel santafesina de Piñero fue emboscado en las últimas horas en el medio de la ruta por delincuentes que desataron una lluvia de balas desde una camioneta. El resultado fue trágico: mataron a una amiga e hirieron a un familiar que habían ido a buscarlo.

“Vanesa Hernández no tenía antecedentes ni parentesco con la familia P. Sólo vivía cerca y vino a ayudar. La primera hipótesis es que el ataque podría haber sido para el ex convicto, aunque todo es muy prematuro aún. Lo que sí es seguro es que los tiros no eran para la víctima”, sostuvo el fiscal Gastón Ávila, a cargo de la investigación, en diálogo con La Capital.

Noticias Relacionadas La roció con alcohol, la prendió fuego y huyó

El hecho ocurrió este lunes pasadas las 14, en el kilómetro 6 de la ruta provincial 14. Hasta allí, se había acercado Hernández con su auto para auxiliar al hombre liberado por un desperfecto mecánico que había sufrido la Renault Kangoo en la que lo habían pasado a buscar tres integrantes de su familia.

En ese momento fue que apareció una Toyota Hilux gris y se puso a la par a la víctima mientras ella remolcaba al ex convicto. Nadie bajó de ese vehículo, tampoco hubo amenazas ni una discusión. Simplemente, abrieron fuego contra el grupo y huyeron del lugar. Horas después, los investigadores encontraron la camioneta de los atacantes abandonada en un barrio de la zona sur de Rosario.

Fueron más de 15 tiros y los dos vehículos atacados quedaron sobre un zanjón al costado de la ruta 14. Vanesa murió en el acto adentro de su auto mientras que un hermano del hombre recientemente liberado, de 26 años, fue encontrado herido en la banquina y lo trasladaron al Hospital de Emergencias, donde permanece internado en estado reservado.

Para el fiscal del caso, no hay dudas de que no se trató de un hecho de inseguridad al voleo, sino que “fueron emboscados”. Con esa misma certeza, Ávila descartó la posibilidad de que la mujer asesinada haya sido el verdadero “objeto del ataque”.

La camioneta de los sicarios apareció abandonada y quemada en la zona de la calle 2108 al 6400. “Se solicitaron pericias sobre el vehículo, levantamiento de rastros y demás pericias para corroborar la vinculación con el hecho de homicidio”, informó a los medios locales el funcionario judicial.