Conmoción en Valle Hermoso: Usaban la cuenta del intendente para hacer estafas

Gran conmoción causó en la localidad de Valle Hermoso una serie de estafas cometidas a través de las redes sociales del intendente Jorge Caserio, quien denunció haber sido «hackeado» por delincuentes. El mandatario punillense, hermano del senador nacional Carlos Caserio y tío de la legisladora provincial Mariana Caserio, dijo que presentó una denuncia en la Fiscalía de Cosquín para que se lleve adelante una investigación.

«Hola, vos cómo estás? ¿Será que te puedo pedir un favor? ¿De por casualidad vos no tenés saldo en alguna cuenta o dinero en Santander? A ver si me podés ayudar con una transferencia. Es que me excedí del límite diario, yo te lo entrego en una hora. Necesito 15 mil»; rezaba el mensaje enviado desde la cuenta de Instagram del intendente.

Todo comenzó esta mañana, cuando Caserio comenzó a recibir llamados de conocidos y familiares que le preguntaban por el extraño pedido. Incluso, cerca de las 10 hs. casi todo el personal de la Municipalidad había recibido el mensaje a través de un chat privado.

Se presentaban dos números de CBU (ambos del Banco Santander) y cuyos titulares residen en el extranjero. «Nunca me había pasado. Es algo nuevo para mí porque tampoco soy de manejar las redes. Es una estafa simple de hacer y es importante abrirle los ojos a la gente. Confirmados, hay tres personas que depositaron y ya hicieron las denuncias por fraude. El tema es que todavía sigue enviando mensajes. Nosotros hemos presentado todos los datos a la Fiscalía para que actúe»; dijo el intendente a La Estafeta.