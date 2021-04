Emotivo rescate: «Cuando el bebé largó el llanto todos nos pusimos a llorar»

El sargento Germán Luján, jugador del Club Tiro Federal de Cosquín, se convirtió ayer en el héroe de la jornada luego de salvarle la vida a un bebé, quien minutos antes se había broncoaspirado. En diálogo con EL DIARIO, contó que lleva 13 años en la Policía de Córdoba y reconoció que cuando el bebé logró reaccionar, todos se largaron a llorar.

Luján integra el escuadrón motorizado de la Zona 2 (Cosquín) y dijo: «Gracias a Dios, pudimos ayudar a un menor que ahora está con su familia. Eso me llena de orgullo a mí y a la institución, el tener la capacitación y poder ayudar en ese momento, un momento difícil.

Todo sucedió ayer domingo en horas de la tarde, en medio de un partido de fútbol que se concretaba en el Polideportivo de San Antonio de Arredondo. «Estábamos jugando un partido de la liga de Punilla. Soy jugador del Club Atlético Federal de Cosquín, cuando en medio del partido, se ve un tumulto de gente en nuestro banco. En principio fue todo confusión, porque veía a mis compañeros que se abrían y a un señor desesperado con un bebé en brazos»; señaló Luján.

El héroe indicó que fue corriendo al lugar y cuando llegó, se encontró con uno de los compañeros del club, David Quevedo (es guardavidas en Villa Carlos Paz). «Todos estaban muy nerviosos y manifestaban que el bebe de había broncoaspirado o atragantado. Lo tomé en los brazos y le hice reanimación (maniobra de Heimlich), se lo veía morado y que no respiraba. Había estado comiendo unas tutucas, después tomó la leche y medio que se durmió, y en un momento se dieron cuenta que no respiraba. En ese momento salí de foco y me enfoqué solo en el bebe»; indicó.

Las maniobras del del sargento continuaron por algunos minutos hasta que el pequeño reaccionó. «Cuando reaccionó y largó el llanto, de inmediato, se lo di al personal de un patrullero que lo llevó al hospital de Carlos Paz. El partido quedó en segundo plano, todos nos pusimos a llorar»; concluyó.

El uniformado recibió la felicitación del titular de la Departamental Punilla, Cristian Cattaneo, quien manifestó: «Esa acción es para destacar. Había una vida en peligro, había mucha gente y él se hizo cargo de esa vida, de sacarla adelante, y que hoy el bebé esté bien. Es el orgullo que uno siente, de tener compañeros que saben qué hacer en el momento adecuado las cosas».

El niño, de un año y medio, de nombre Baltazar se recupera en la Clínica del Sol.