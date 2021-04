Encontraron al joven que era buscado por su familia en Capilla del Monte

Leonel Farid Gómez (27), oriundo de San Francisco y que había viajado a Capilla del Monte la pasada semana, apareció y su estado de salud es bueno. Había viajado el último fin de semana largo a Capilla del Monte, supuestamente a visitar a unos amigos, y desde este lunes su familia no tenía más noticias sobre su paradero.

Según relató a LA VOZ DE SAN JUSTO su hermana, Abigail, el joven «se fue el jueves. Habría perdido la billetera con dinero y documentación. Perdimos todo tipo de comunicación con el ayer». En tanto, poco después de las 10 de este martes contó que su hermano se comunicó con ellos y aseguró que está regresando a San Francisco.

«La última vez que nos comunicamos fue alrededor de las 16.41 y no pudimos volver a hacerlo. Volvimos a llamar a su celular pero nos da la contestadora enseguida, pareciera que el celular está apagado, no sabemos si esta sin batería, lo extravió o se lo robaron -continuó Abigail-. Nos contó que estaba en una plaza, que no tenía dinero para regresar a San Francisco. Estaba preocupado. Nos pedía que le enviásemos algo de plata para poder volver».

«Por la noche volvimos a llamar dos veces más, la primera vez el celular sonó varias veces y después nos atendió la contestadora, y la segunda vez apenas llamamos nos saltó la contestadora», agregó.

«Él nos dijo que viajaba a Capilla a visitar a unos amigos, sin embargo, nosotros no conocemos esos amigos y no nos consta que fuera así. Leonel le informó sobre el viaje a mi hermana», siguió relatando Abigail y aseguró que la familia radicó la denuncia policial en la comisaría de Capilla del Monte, pero «la respuesta fue que tengamos una dirección exacta de dónde podría estar él en esa ciudad».

«No sabemos cómo estaba vestido, sabemos que estaba en situación de calle allá, que estaba mal dormido y sin haber comido unos días. El supuestamente nos informó que se iba a la casa de unos amigos que tiene allá, pero no sabemos si estuvo unos días con ellos o no», concluyó la joven.

En Capilla del Monte, Leonel se desempeñó en el rubro gastronómico pero su hermana dijo que en los últimos días se había quedado sin trabajo.