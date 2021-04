«Somos inocentes» dicen los acusados de haber incendiado las sierras

Carlos Gabriel Farías y Miguel Alejandro Farías son dos hermanos que irán a juicio por un devastador incendio que arrasó con las sierras de Punilla a fines del año pasado. Están imputados por incendio doloso y permanecen detenidos en Cruz del Eje, aunque aseguran que son inocentes y que pueden acreditar que cuando se desató el fuego estaban en otro lugar.

El hecho se registró el 25 de agosto de 2020 en Cerro Sapo, entre Valle Hermoso y Casa Grande y cerca de la reserva natural de Vaquerías.

Los hermanos se encuentran acusados de haber desatado el fuego con el objetivo de «lograr una desvalorización de los campos de sus vecinos, por enemistad con los mismos».

Sin embargo, el doctor Nicolás Cerrito es el abogado defensor de los hermanos y expresó a EL DIARIO: «Se dispuso la elevación a juicio, nosotros hemos adoptado una estrategia defensiva y decidimos no oponernos a esa elevación a juicio. Creo que tenemos más posibilidad de tener un fallo favorable en la Cámara, en un juicio oral y público. Hemos aportado siete testigos de los cuales han comparecido seis, que dieron una versión totalmente distinta a la que tiene la acusación fiscal».

«La fiscal tiene sus argumentos, no hizo lugar y ahora tendremos que ir a juicio. Ellos están defendiendo su inocencia y manifestaron que no han tenido nada que ver con el incendio, que ha sido iniciado por otra persona y que no estaban siquiera en el lugar cuando comenzó. Hay testigos que puedan acreditar los horarios y el lugar exacto donde ellos estaban cuando comenzó el incendio. Estaban con familiares y amigos»; completó.