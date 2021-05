Asaltaron y golpearon a un albañil, su desgarrador testimonio

El viernes pasado, dos delincuentes sorprendieron a un albañil de 69 años de edad, lo golpearon violentamente y le robaron sus herramientas de trabajo. Todo ocurrió en el barrio Villa Corina de la ciudad de Córdoba y el hombre concedió hoy una desgarradora entrevista donde se preguntó: «¿Por qué no van a laburar?».

El hombre se llama Juan Domingo Ludueña y contó a El Doce que lo interceptaron cuando se encontraba trabajando en una obra donde se levantará un consultorio odontológico. «Entraron dos tipos. Uno grandote vino, me empujó y me tiró al piso. Traté de defenderme pero me decían ‘Viejo te voy a matar’»; relató el hombre.

Luego se hicieron con sus herramientas y se dieron a la fuga. El albañil mostró hoy toda su bronca e impotencia y dijo que es jubilado, pero que cobra menos de 20.000 pesos por mes y eso no le alcanza para vivir.

Entre lágrimas, confesó: «Tengo una pensión por adulto mayor, cobro $15.000. El taladro vale $90.000, ¿de dónde saco eso?». Hoy se presentó nuevamente a trabajar y dijo a los ladrones: «A los tipos que me hicieron esto les pido que piensen. Tienen madre y padre, y les puede pasar lo mismo, los pueden matar para robarles».