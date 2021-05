Córdoba: Un trabajador fue atropellado tras el vuelco de un camión

Un camión que transportaba carne volcó esta mañana en la ciudad de Córdoba y en momentos en que traspasaban la carga a otro rodado, uno de los trabajadores fue embestido por un vehículo. El empleado se encuentra en grave estado y fue trasladado de urgencia a un nosocomio.

El siniestro se registró en la esquina de las calles Río Negro y Lascana del barrio Altos de Vélez Sarsfield, cuando el conductor del camión perdió el control por un desvío y volcó.

«Yo vengo todos los días por esta calle y ayer a última hora deben haber hecho este corte que está mal señalizado. Cuando lo vi, frené y no me quedó otra que doblar en contra mano. El camión se dio vuelta por la carga. Después estaban haciendo el trasbordo. Estaba con una media res y di un paso al costado, apareció el auto que mi compañero no vio»; aseguró el camionero en diálogo con Cadena 3.

El hombre chocado por el auto fue trasladado a un centro de salud con politraumatismos, incluida una fractura de cadera, mientras que el automovilista -un policía que estaba fuera de servicio- fue atendido en el lugar y luego trasladado.