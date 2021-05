Fue caminando hasta el hospital con Covid y murió en la puerta

San Luis.- Un hombre de 43 años murió en la puerta del Hospital Suárez Rocha, de la ciudad puntana de Villa Mercedes, San Luis. Por su parte, Ángel Ávila hacía una semana estaba aislado, en su casa porque tenía Covid-19.

Al respecto, su esposa intento en reiteradas oportunidades conseguir una ambulancia para trasladarlo debido a que su condición física emporaba. Sin embargo no tuvo éxito y la víctima decidió ir caminando. Recordemos que otro caso parecido ocurrió en Formosa. Un hombre de 47 años con Coronavirus, murió cuando sus familiares lo trasladaban al hospital, porque el traslado nunca llegó.

Asimismo, no era la primera vez que Ávila, iba caminando hasta el centro de salud para ser asistido. Al respecto, sus vecinos dijeron que no entienden cómo es que todavía no estaba internado.

A todo esto, el personal del Hospital auxilió al hombre que se desvaneció en la calle, a metros del ingreso al establecimiento, pese a los esfuerzos de los médicos Ángel murió. Cabe destacar que la víctima, se desempeñaba en la banda de música de la V Brigada Aérea.

Según relató, la pareja del hombre, ella llamó, el martes pasado, varias veces para pedir una ambulancia, pero como no fueron a asistirlo, salieron caminando hacia el hospital que estaba a dos cuadras de la casa.

Alrededor de las 20:00, cuando Ávila llegó al frente del centro de salud se desvaneció, fue atendido por personal médico en la calle y, a pesar de que se le practicaron maniobras de rehabilitación, falleció. Según trascendió la víctima no tenía enfermedades de base y, tras haberse contagiado de coronavirus, su estado se había empezado a complicar con problemas respiratorios.

A todo esto, la provincia de San Luis ya tiene 46.645 casos confirmados de Covid-19, una cifra que la ubica en la novena posición a nivel nacional.