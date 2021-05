En cuatro días, el COVID mató a tres integrantes de una familia

Una familia fue devastada por el coronavirus, que en cuatro días puso fin a la vida de tres de sus integrantes. El hecho ocurrió en la localidad de Los Arroyos (Tucumán) y causó conmoción en todo el país. Juan Carlos, Lucy e Isaías se contagiaron hade dos semanas; el miércoles falleció el hijo, el sábado su mamá y el domingo, su padre.

Las afecciones pulmonares provocadas por el virus destrozaron a los Mangiafigo, quienes habían comenzado a transitar la enfermedad con algunos síntomas leves que fueron complicándose a medida que pasaban los días.

Isaías fue el primero en partir, uno de los dos hijos que tenía el matrimonio, de tan solo 26 años. Luego se confirmó la muerte de su madre, Lucía Toledo, de 45 años y en el día de ayer, de su padre, Juan Carlos, de 54 años.

Claudia Mangiafigo es integrante de la familia y escribió en sus redes sociales: «Hoy nos toca despedir a nuestra tía, se fue con su hijo, mi gordito Isaías . No se explica tanto dolor (...) Tomá conciencia de lo q está pasando. No salgas sin necesidad, no vayas a reuniones!!!!!. El virus se detiene si tu también lo haces. Cuida, ama, abraza a ese ser querido que tienes al lado. Te lo dice una familia que está destruida por tan gran pérdida».