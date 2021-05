Murió una joven de 22 años porque no consiguió cama de internación

Una joven de 22 años falleció en la Provincia de Santa Fe a causa del COVID-19 y ante la imposibilidad de encontrar una cama de terapia intensiva. Se llama Lara Arreguiz, era insulina dependiente y vivía en la localidad de Esperanza.

El caso causó conmoción y trascendió que la joven tenía neumonía bilateral. Sus padres contaron que a los días de haber comenzado a experimentar síntomas, la llevaron al Hospital Iturraspe donde estuvo sentada en silla de ruedas varias horas hasta que le hicieron el hisopado que dio positivo.

Sin embargo, el cuadro se fue agravando y Lara debió dormir en el piso del hospital a la espera de una cama de internación. «Ella, empezó a llorar, me dijo que se sentía mal, que se iba a desmayar y tres veces le dije al enfermero que por favor la atendiera. Ella se levantó y fue hacia la enfermería, la hicieron pasar con un enfermero, que atendía a todos, y la dejaron esperando en el pasillo»; aseguró su mamá, Claudia Sánchez. en diálogo a Cadena 3.

«Fue entonces que ella me dice: 'Me quiero acostar. Veo una camilla, pero me dijeron que no la podía usar por el protocolo. Me acuesto igual, me acuesto en el piso. Le dije que estaba frío y sucio y le di mi campera. Otra señora le dio su campera también para que se acueste. Ahí me dio mucha bronca y le saqué la foto. El médico de guardia general salió, le pasó por al lado, la miró e hizo pasar a otra paciente»; denunció la mujer.

Lara fue atendida algunas horas después, le pusieron oxígeno y como no había camas, la derivaron a otro hospital donde finalmente falleció luego de sufrir tres paros cardíacos.