Habló la novia del hijo de Pappo: «Me roció con alcohol»

Buenos Aires. Mariel Oleiro, la pareja de Luciano Napolitano, dijo que el hijo de Pappo la insultó, intentó ahorcarla y la roció con alcohol.



Luciano fue detenido tras ser acusado de amenazar de muerte, atacar a golpes y dejar encerrada durante casi un día a su pareja en el quincho de la casa en la que convivían, en la localidad bonaerense de Benavídez, informaron ayer fuentes judiciales y policiales.

Noticias Relacionadas El hijo de Pappo fue detenido por darle una paliza a su pareja



Todo comenzó la tarde del 24 de mayo pasado, en la vivienda que Luciano Emilio Napolitano, también músico, compartía desde hacía cuatro años con su pareja, Mariel Oleiro (33), situada en Jujuy 3452, en dicha localidad del partido de Tigre, en el norte del conurbano.



De acuerdo a la denuncia de la mujer, todo inició cuando le pidió las llaves para ir a comprar comida para sus mascotas y él comenzó a insultarla y agredirla físicamente.



"Me ahorcó y en el sillón se me tiró encima y me puso las rodillas en el pecho. Las nenas pedían que me suelte", detalló la denunciante en referencia a las hijas del acusado.



La pareja del hijo de Pappo contó a la prensa que ella logró salir al patio, hasta donde fue perseguida por él y continuó la agresión a golpes.



En un momento, aseguró la víctima, Napolitano abordó su camioneta Volkswagen Amarok e intentó atropellarla, por lo que ella se refugió en el quincho de la casa.



"Me dijo que me aleje de la camioneta mientras me rociaba con alcohol. Les dijo a las hijas que suban a la camioneta, puso primera e intentó atropellarme", sostuvo.



No obstante, el ataque físico y verbal continuó entre el patio y el quincho, donde finalmente la víctima fue encerrada con llave y permaneció allí hasta la tarde del día siguiente, cuando logró escapar y pedir auxilio al 911.



"Estuve encerrada un día, me fui manejando con la poca batería que tenía (en el teléfono). Cuando me quedaba tres por ciento, llamé a la policía, abrí el alambrado y me fui", relató la mujer.



En tanto, policías de Benavidez llegaron a la propiedad, pusieron a resguardo a la víctima y comunicaron el hecho a la fiscalía de Violencia de Género de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo, quien dispuso la inmediata aprehensión del acusado.



Luego de una serie de allanamientos, Napolitano fue detenido el miércoles a la madrugada y puesto a disposición de la justicia.



En su vivienda, también por orden judicial, se realizó un allanamiento en el que se secuestró un revólver calibre 38 cargado y municiones del mismo calibre, algunas de las cuales habían sido percutadas.



Los voceros dijeron que el acusado no tiene permiso de tenencia ni portación de dicha arma.



Qué dijo el acusado



Al ser indagado, Napolitano dijo que se trató de una discusión de pareja, que ella fue quien lo agredió a él y que el arma de fuego que estaba en su casa la heredó hace 15 años.



También aclaró que él se llevó las llaves de la casa pero no del quincho, que éste quedó abierto y que la mujer podía salir, por lo que no permaneció encerrada.



Y afirmó que él quiso evitar la confrontación en todo momento y poner a resguardo a sus hijos, añadieron los voceros.



Luego de la indagatoria, la fiscal Miozzo dispuso que Napolitano permanezca detenido en la comisaría 2da. de General Pacheco, acusado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegítima de arma de guerra".



Qué dijo la mujer



Por su parte, Oleiro aseguró que esta fue la "tercera vez" que fue agredida por su pareja al tiempo que recordó que en una oportunidad anterior él la apuntó con un revólver, aunque no llegó a gatillarle.



"Acá en el barrio hay mucho miedo con él porque una vez salió a los tiros", señaló la mujer, quien recordó que Napolitano cambió de actitud tras el fallecimiento de su abuela meses atrás.



"(Desde entonces) No tuve más cercanía con él, se refugió en una casita que tenía. Se encerró y empezó a tomar alcohol y drogas", indicó Oleiro, quien agregó que cuando arrancó la relación con él "tomaba pastillas tranquilizantes y estaba perfecto".



"Lo único que quiero es paz. Temí por mi integridad. Espero que él quede en manos de la Justicia, que sabe qué hacer", finalizó.



Por otro lado, Gabriela, la expareja de Napolitano y madre de sus tres hijos, señaló esta tarde en declaraciones a Telefe que ella realizó "incontables" denuncias contra él a raíz de las "reiteradas" veces en que fue agredida a nivel físico, económico y psicológico, al punto en que en una oportunidad él la "internó en un neuro psiquiátrico" contra su voluntad.



"Fueron once años de relación y los once años fueron muy violentos", sostuvo la denunciante que aún sigue disputando la tenencia de sus hijos ante la Justicia de Familia de San Isidro y Tigre.



Gabriela indicó que no se sorprendió de lo ocurrido con Oleiro ya que los mismos hijos "ya habían dicho meses atrás" ante ese fuero que su padre "le gritaba y maltrataba" a su novia. (Télam)