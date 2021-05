De no creer, arrancaron y se robaron un portón de seis metros

Un vecino de la ciudad de Alta Gracia que se encuentra construyendo su casa en el barrio Villa Camiares, descubrió que le habían robado el portón de ingreso de seis metros. Así lo manifestó en diálogo con el portal Mi Valle.Net.

Roberto Rivera, explico lo sucedido: ”Estoy construyendo mi casa en Villa Camiares, y en el mes de febrero, por cuestiones de dimensión del portón, un fuerte viento lo embolsó y lo termino tirando con tapia y todo. Se volvió a levantar la tapia y quedaba por colocar el portón, estaba dentro de la propiedad, entre la casa y una parte de la tapia que no había sido afectada” indica el vecino; y agrega: ”me encuentro en otro lugar con un emprendimiento que estoy haciendo por eso quedó por colocar, lo íbamos a hacer en los próximos días y me llevo la sorpresa de que un vecino, gentilmente me avisa, de que lo habían sustraído. El cree que hace por lo menos dos días, que fue cuando se dio cuenta, ya que yo hacía 15 días que no iba para la ciudad”.

No solamente Roberto se encuentra notablemente sorprendido por la situación, los vecinos también porque la propiedad se encuentra en una de las zonas más habitadas del barrio.

El portón mide 6 mts de largo y 1.95 de alto, algo realmente imposible de llevar fácilmente: ”el portón tiene un buen peso, para llevarlo lo tuve que hacer en un camión y lo cargamos entre 6 personas. Increíble pero real, se lo llevaron” manifiesta Rivera.

El hombre ya realizó la denuncia en la Policía y ofrece recompensa a la espera de alguna información. Por cualquier novedad, comunicarse al teléfono: 351 7355203.