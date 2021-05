Córdoba: Buscarán justicia para Jade, la nena misionera que murió de leucemia

«La justicia que no podemos encontrar en Misiones, la buscamos desde Córdoba»; aseguraron Silvana Ana Mancuso y su esposo, padres de Jade Milagros Cabaña de 7 años, la niña misionera que falleciera el año pasado al no conseguir financiamiento oficial para acceder a un trasplante de médula. La familia de la víctima será representada por el prestigioso abogado penalista Carlos Nayi y presentará una demanda contra el gobierno de Misiones.

«Esta actitud anómica para con los más vulnerables, la conducta indiferente para los que necesitan, se ha llevado una vida. La mamá de este angelito misionero, que fue librada a su propia suerte, que no recibió la atención terapéutica a tiempo, que sufrió la indiferencia y el destrato, no tan solo de los médicos, sino desde el gobierno que debía tender una mano a quien más los necesita, pide justicia»; recalcó Nayi, que agregó «Tengo el honor de encontrarme con ese mensaje, de esta madre que no buscó justicia en Misiones, porque se encontraba con la falta de respuestas. Ahora vino a Córdoba y la ayudaré humildemente, como siempre digo, como un jornalero en este áspero, pero noble ejercicio de pedir justicia».

«Se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para que esta justicia, por la cual se mueve todo el eje social, le dé una respuesta. Y si en esta respuesta, hay responsables, deberán ser alcanzados por el reproche legal para que reciban la sanción correspondiente. Este pequeño angelito ha partido de este mundo, abandonado, pero para que otros no se encuentren con el mismo destino, buscaremos justicia»; concluyó.

Un grito en medio de miles de sordos

Jade Milagros Cabaña era una hermosa niña misionera que dejó de existir el 22 de Julio del 2020 a los 7 años de edad y víctima de la leucemia. Al comenzar el jardín, con solo 3 años le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda B. Jade, como muchos otros niños, podría haber salvado su vida con un trasplante de médula, pero la desidia hizo que no llegara a tiempo con los tratamientos necesarios. Este caso sensibilizó a la opinión pública, luego que la pequeña falleciera.

Por más de seis meses, la niña estuvo internada en el Hospital Garrahan de Buenos Aires para un tratamiento que no funcionó. La nena volvió a Misiones para seguir otro tratamiento que le salve la vida, la familia necesitaba conseguir una costosa droga y su mamá escribió una historia conmovedora al recurrir a las autoridades nacionales y provinciales para que asuman los costos. Sin embargo, nadie escuchó sus reclamos y Jade Milagros Cabaña, murió en los brazos de su padre.