El brote de triquinosis escaló a 119 casos en Córdoba

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Programa de Zoonosis informó que hasta el 4 de mayo se reportaron desde distintos centros de salud de la provincia un total de 119 casos de triquinosis, de los cuales 50 corresponden a personas oriundas de la localidad de Toledo, 23 a Lozada, 27 a Río Segundo, y 19 personas que poseen domicilio en Córdoba Capital.

El brote de triquinosis ocurrió el pasado 27 de abril e insisten en la importancia de la consulta temprana ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

Cabe destacar que todos los casos relatan el consumo de chacinados (salames) sin etiquetado. Los pacientes son asistidos de manera ambulatoria.

En este sentido, la provincia advierte sobre los riesgos de consumir o comprar carne de cerdo de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente.

Prevención

Frente a la detección de estos focos de triquinosis, el Ministerio de Salud recuerda a la población tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:

No consumir carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

No consumir choripanes en puestos no autorizados o no habilitados.

Recordar que la salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.

Sobre la enfermedad

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y la enfermedad puede cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Si la infección es grave, la persona podría presentar problemas de coordinación, trastornos cardíacos y respiratorios.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es importante no auto-medicarse y concurrir de inmediato a un centro de salud. Por consultas comunicarse al Programa de Zoonosis -Área de Epidemiología, Ministerio de Salud de la Provincia-, al teléfono 0351 – 4688604, o zoonosiscba@gmail.com.