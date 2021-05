Una mujer sufrió muerte súbita, su beba se asfixió y también falleció

Una mujer de 30 años sufrió muerte súbita mientras estaba amamantando a su beba, que luego padeció una broncoaspiración y también falleció. Se trata de una trágica historia que conmueve a Corrientes y que se registró el lunes pasado en una vivienda ubicada en el Pasaje Tontal al 3015 del barrio Concepción.

Mariana Oviedo y su hija Delfina, de tan sólo dos meses de vida, murieron con apenas algunos minutos de diferencia y fueron encontradas por el padre de la niña. El hombre se llama Gabriel y relató lo sucedido: «Se ve que Mariana se desvaneció y la beba se asfixió con la leche».

También contó que su esposa estaba atravesando una fuerte depresión por la reciente muerte de su hermano de 26 años, aplastado por un montacargas en una metalúrgica de Rosario.

El lunes por la mañana, Gabriel abandonó su casa con destino al trabajo y su pareja le contó que sentía un fuerte zumbido en el oído. «Después me llamaron para avisarme que no atendía. La llamé yo y tampoco. Hasta que me atendió mi nene Ignacio. Me dijo que su mamá estaba durmiendo y no la podía despertar. Ahí pensé en lo peor y salí rápido para casa»; relató el hombre.

Al llegar a la vivienda, cerca del mediodía, se encontró con una pesadilla. Su mujer yacía sin vida y su beba estaba violeta. «Fue horrible. No se lo deseo a nadie y no entiendo por qué nos pasó a nosotros»; sostuvo.