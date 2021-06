Carlos Paz: Denuncian ola de robos en el centro y acusan a indigentes

Comerciantes del centro de Carlos Paz denuncian estar padeciendo una ola de robos y acusan a un grupo de indigentes, quienes solía estar radicados en un asentamiento precario ubicado sobre la costanera del río San Antonio. También se suma el testimonio de vecinos, quienes advirtieron por hechos vandálicos que se suceden a diario. El municipio les ofreció asistencia, pero rechazaron cualquier tipo de ayuda.

Durante las últimas horas, se registraron dos episodios con características similares que involucraron a dos personas sin hogar.

Ayer, dos de ellos rompieron la puerta de vidrio e ingresaron a un local de indumentaria deportiva. Tras hacerse con una importante cantidad de prendas, fueron detenidos por el personal de la Departamental Punilla. Las mismas personas habían sido identificadas días atrás, cuando habían sustraído un teléfono celular y adornos egipcios de otro local ubicado en la calle San Martín.

Mariel es empleada de Love Bijouterie y contó: «Hace un mes aproximadamente nos robaron. Son los mismos que han robado en la cuadra, son indigentes. Esta vez, rompieron el vidrio, entraron y se llevaron casi todo lo que había en el primer estante. Por las filmaciones, lograron identificarlos y se comprobó que eran ellos. En otros locales han robado cuando había gente adentro».

Por su parte, Cristian tiene el local deportivo al lado de la sala de tragamonedas y agregó: «En el día de ayer, me llama un vecino que habían entrado al local, me vine lo más rápido que pude. Mientras llegaba al lugar, veía por las cámaras como un señor (con un fierro) estaba tratando de abrir la joyería de al lado. Como no pudo, rompió el vidrio de la puerta y se llevó lo más que pudo. Estaba acompañado de una señora que hacía de campana. El vecino los vio salir, llamó a la policía y los encontraron en el Banco de Córdoba, estaban drogados y me insultaban. Son los mismos de siempre, hace un tiempo robaron en el local de Maja Morena con gente adentro. Lo peor es que a los dos días los ves dando vuelta otra vez».

Desde la Departamental Punilla, reconocieron que se inició un proceso de investigación y que varias de estas personas han sido vinculadas a una serie de hechos delictivos ocurridos en el centro de Carlos Paz.

En tanto, voceros del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Carlos Paz reiteraron que en varias oportunidades se intentó brindar asistencia a estas personas y se niegan a recibirla. Asimismo, hace un tiempo se hizo una presentación judicial para tomar intervención en el caso y se inició un relevamiento de todas las personas que se encuentran en situación de calle.