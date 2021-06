Colapsó el Hospital Funes: Denuncian que murieron pacientes por falta de camas

La delegada de la Unión de Trabajadores de la Salud, la bioquímica Verónica Reyes, denunció que tres pacientes fallecieron en el Hospital Domingo Funes porque no pudieron ser derivados y acceder a camas de mayor complejidad. Se advierte el colapso sanitario del centro asistencial más importante del Valle de Punilla y hay preocupación por lo que pueda suceder en las próximas semanas.

El nosocomio se encuentra al 100% de su capacidad desde hace varios días y pese a que se reforzó la atención, la realidad es que faltan camas y profesionales médicos para hacer frente al pico de pandemia.

La última semana de mayo fue considerada la peor de todas y hasta el hospital modular (pensado originalmente para camas frías) debió ocuparse con pacientes contagiados de Covid y otras patologías pese a que no cuenta con central de oxígeno. Eso provocó una situación caótica, ya que debió improvisarse una sala de terapia intensiva por la demanda.

«Una señora se complicó y no se la pudo derivar en tiempo y forma. No había camas, si hubiese habido hubiese tenido una oportunidad más por lo menos. No la tuvo. Hubo tres casos así en el hospital»; dijo Reyes, en diálogo con Canal Doce.

«De siete camas que están ocupadas, seis tienen respiradores hoy. Está al 100 por ciento, colapsado. La capacidad operativa llegó al límite en el hospital», reconoció la bioquímica, quien es delegada de UTS.