Escándalo en La Falda por una fiesta organizada por empleados municipales

Un verdadero escándalo se vive por estas horas en la ciudad de La Falda, luego que trascendiera la noticia de que el viernes pasado, fue desarticulada una fiesta clandestina organizada por empleados municipales.

Tras una denuncia por ruidos molestos, efectivos policiales e integrantes de Seguridad Urbana llegaron hasta una vivienda en la Avenida Edén al 1000, donde se desarrollaba una juntada prohibida.

Sin embargo, los uniformados se llevaron una gran sorpresa al constatar que los participantes eran trabajadores municipales. El hecho fue reconocido por el intendente Javier Dieminger, quien dijo que tomó intervención el Tribunal de Faltas, se labraron varias actas y se iniciará una investigación contra el personal involucrado.

«Si hay personal del COE (La Falda) yo me encargaré directamente de sacarlo por el respeto de toda la gente que está trabajando en el COE y que me da muchísima bronca»; dijo Sebastián Flores, representante del COE local. «Yo y un montón de gente estamos dejando todo, y estas cosas me molestan y en demasía»; remarcó en diálogo con Next La Falda.

Por su parte, el intendente Javier Dieminger dijo: «Existe una fiesta el día viernes donde estaría involucrado cierto personal municipal, no tenemos la certeza porque no se pudo ingresar. Tenemos el dato que a esa propiedad la cuida un empleado municipal (...) Sí fuimos acompañados de la Policía (...) se labró el acta como a cualquier persona, la cual ingresó el día lunes al Juzgado de Faltas como todas las actas, la Jueza ya determinó el monto de multa sobre ese tema y se va a citar a las personas para que paguen esta multa, igual que a cualquier vecino».

La situación generó una fuerte controversia en la ciudad, en pleno pico de contagios de coronavirus y cuando la saturación del sistema sanitario obligó al armado de un hospital de campaña del Ejército Argentino en La Falda.