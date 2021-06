UNC: Se anotan más de 500 testigos a favor de los 27 estudiantes procesados

Se presentaron más de 500 testigos para declarar a favor de los 27 estudiantes procesados de la UNC. Al cierre de las presentaciones Franca Condorí Bazán estudiante de comunicación procesada y militante de La Marea-MST expresó: “Se anotaron compañeros de todas las Facultades, docentes y autoridades universitarias que cuando declaren demostrará que toda esta causa es una farsa. Hay una enorme solidaridad porque la comunidad de la UNC sabe que esto es un atropello, indigna que se quiera castigar a estudiantes cuyo único objetivo era defender la universidad pública”.



Al respecto Raúl Gómez Vice Decano de Psicología expresó: “Lejos del discurso que quiere imponer la Justicia de que son 27 criminales, los docentes y algunas autoridades universitarias vamos a declarar y rechazar este ataque, porque en el 2018 la comunidad no hizo nada distinto de lo que venimos haciendo desde la reforma del 1918. Peleas como estas son las que han permitido que en nuestro país tengamos una universidad pública que es orgullo y modelo en Latinoamérica”.



Luciana Echevarría Legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad y docente universitaria expresó: “Aunque quieran asustar a todos los que defendemos la universidad no van a poder. Cada vez más sectores rodean de solidaridad esta pelea, cada vez más organizaciones políticas, sociales, sindicales, feministas y de derechos humanos suman su apoyo. Sabemos que en unidad y movilizados vamos a poder derrotar este ataque que no es solo contra 27 estudiantes sino contra todos los que defendemos la universidad pública.

Juicio

El juez Hugo Vaca Narvaja elevó a juicio en abril la causa contra 27 estudiantes de la UNC que en septiembre de 2018 protagonizaron protestas por mejoras en la educación pública tomando el edificio del pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.

El Pabellón Argentina se tomó el 28 de agosto de 2018 pidiendo el aumento salarial del 30 % para la docencia y contra el recorte en las universidades públicas.