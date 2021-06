Ingresaron a su casa y se llevaron sus 8 perros; ocurrió en Carlos Paz

El miércoles delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio Villa Dominguez, se llevaron cuatro perros y volvieron a las pocas horas por el resto, una vez que los dueños de casa se encontraban durmiendo.

El robo ocurrió a las 17:00 horas del miércoles la familia se retiró del hogar a realizar unos trámites volviendo a la casa alrededor de las 21:00 horas. Cuando ingresan al hogar se dan con que los perros estaban sueltos y faltaban cuatro de ellos.

Más tarde, esa misma noche en horas de la madrugada los delincuentes volvieron a ingresar llevándose los cuatro restantes entre ellos una hembra preñada.

Bárbara Torres dueña de las mascotas aseguró: ”no se veían desde la calle, no sé cómo pudieron saber que estaban. Alguien les dijo, los perros eran parte de nuestra familia, era un criadero pero estaba sanos y bien cuidados. Les pedimos que si alguien los ofrece que llamen o denuncien. Hoy fueron los míos y mañana van a ser los de otros. No tiene idea del daño que nos hicieron estamos destruidos, si cuando se pierde o te roban uno te pones mal imagínate ocho. Eran nuestros no estaban en venta" aseguró. Para brindar información comunicarse al 3541-516647