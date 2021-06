El ataque de un juez de familia a un delivery, ocurrió en Tucumán

Un juez de familia fue filmado y escrachado en las redes sociales cuando atacó a patadas a un cadete en la localidad tucumana de Yerba Buena. El hecho se registró el viernes pasado y piden sanciones contra el magistrado.

Se trata de Orlando Velio Stoyanoff, quien tiene a su cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones y que desató toda su furia contra un delivery. Según pudo conocerse, se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Avenida Aconquija y Rubén Darío y el juez descendió de su camioneta enfurecido.

Primero comenzó a increpar al motociclista, luego le arrojó una patada y finalmente levantó la moto, la arrojó y persiguió al cadete. «Me dijo que me iba a hacer daño la moto y también mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo»; sostuvo la víctima.

A raíz del hecho, se pronunció el Colegio de Abogados y solicitó a la Corte Suprema de Justicia que inicie un sumario administrativo contra Stoyanoff. También presentará una denuncia en su contra el sindicato que nuclea a los mensajeros y deliverys.

El magistrado pidió disculpas por su reacción, pero dijo que también fue agredido por el motociclista y que eso no fue filmado. En su declaración, manifestó que lo insultó y le rompió la luneta de la camioneta.