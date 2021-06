Viven en el balneario de Playas de Oro: alcohol, violencia y una beba recién nacida

Vecinos que habitan en el barrio de Playas de Oro de Villa Carlos Paz se mostraron preocupados por la presencia de un grupo de personas que viven en situación de calle en la zona del balneario, al tiempo que denunciaron que entre ellos se encuentra una pareja con una beba de meses. Con la llegada de las bajas temperaturas y en medio del pico de contagios de Covid-19, se encendieron las alarmas y también advierten algunas situaciones de violencia durante las noches.

En ese sentido, durante los últimos días, se habrían desatado algunas disputas violentas agravadas por el consumo de alcohol y otras sustancias.

Sin embargo, la situación más grave sería la de una pareja oriunda de la ciudad de Córdoba, que llegaría los fines de semana con su hija recién nacida y se instalaría en el lugar.

«Están instalados acá y duermen en cualquier lado, hacen sus necesidades dónde sea y nos preocupa mucho la situación de violencia que se vive a diario con ellos. Muchos están alcoholizados, toman un poco y se desconocen y hay fuerte peleas. Muchas veces, en el medio de la calle, empiezan a tirar piedras y botellas para cualquier lado», denunció un vecino del barrio.

«Son un grupo de entre 5 y 8 personas, pero depende el día. No es buena la imagen que dan para el lugar, nosotros pagamos impuestos todo el año y es una zona linda. Nos afecta no sólo a los comerciantes, sino a la gente que viene de afuera a pasar un lindo día. Uno busca salir a caminar tranquilo por la tarde y a veces no puede, pasan chicas solas y les gritan cosas. Habíamos puesto un aro en la cancha de básquet para los chicos y no pueden jugar, porque vienen familias y los insultan y tienen conductas inapropiadas»; agregó un comerciante del lugar.

«Pedimos que se instale un móvil policial en la rotonda o que alguien nos dé respuesta, porque no queremos que sigan en este lugar. También hemos visto que tienen una beba recién nacida ahí, en medio de esta situación de precariedad, alcohol y violencia»; añadió.

Tras haber sido advertidos por la situación, desde el gobierno municipal informaron que se hará un relevamiento de la zona para identificar si efectivamente se trata de personas que no tienen dónde vivir y constatar si hay menores de edad en el lugar. La premisa será brindarles asistencia ante la ola polar que se vive y el riesgo de posibles nevadas en las próximas horas.